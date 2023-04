Soudal Quick-Step eindelijk op niveau in de klassiekers: "Dit blijft nu bovenaan staan"

Soudal Quick-Step heeft zijn grote zege in een voorjaarsklassieker dan toch beet. Alweer zorgde Remco Evenepoel voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Al het hele voorjaar lang holde Soudal Quick-Step wat achter de feiten aan. De ploeg miste een kopman die het kon afmaken in de kasseiklassiekers. Maar Remco Evenepoel redde het voorjaar van de ploeg alweer.

"Natuurlijk heeft Quick-Step best wat kritiek gehad tijdens dit voorjaar, maar vandaag hebben ze collectief de hele koers gedragen", zei analiste Marijn de Vries bij Sporza.

"Het was ook fijn om Alaphilippe weer vooraan te zien. Ik kan me voorstellen dat het ook voor hem prettig is, een jaar na zijn val in Luik."

Vertrouwen voor de Giro

Evenepoel won dus voor het tweede jaar op rij Luik-Bastenaken-Luik, een perfecte voorbereiding op de Giro. "Ik denk dat Evenepoel er alleen maar vertrouwen uit kan putten. Dit blijft nu bovenaan staan. Ze hebben Luik gewonnen met de man waarmee ze wilden winnen", zei De Vries nog.