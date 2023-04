Pidcock de komende weken met hetzelfde doel in gedachten als Kopecky: "Een beetje ontspannen, hij doet dat zo graag"

Tom Pidcock blikt met gemengde gevoelens terug op het voorjaar. Maar veel rust neemt de Brit niet, want hij haalt meteen zijn mountainbike van stal.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert nemen momenteel even rust. Zij reden het WK veldrijden wel, in tegenstelling tot Tom Pidcock. Maar Pidcock trekt nu nog even door, in het mountainbiken. "Een beetje ontspannen, hij doet dat zo graag", zegt zijn trainer Kurt Bogaerts bij Het Nieuwsblad.

Kwalificatiepunten verzamelen

Want de Olympische kampioen wil graag zijn titel verdedigen in Parijs volgend jaar. Een daarvoor, moet hij net als Lotte Kopecky in het baanwielrennen, kwalificatiepunten verzamelen.

Vrijdag rijdt Pidcock in het Franse Guéret de shorttrack en zondag de crosscountry. De week nadien rijdt hij in Zwitserland (Chur, red.) en dan volgt de eerste manche van de Wereldbeker (in het Tsjechische Nove Mesto, red.).

Bij de entourage van Pidcock willen ze een scenario vermijden zoals voor de Spelen van Tokio. "We gaan geen situatie creëren zoals vorige keer, waar hij maar nipt kon deelnemen. Tom wil in Parijs zijn olympische titel verlengen."