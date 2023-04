Een concurrent minder voor Remco Evenepoel in de Giro? Man-in-vorm test positief op corona

De Italiaan Giulio Ciccone kwam eindelijk eens een winter door zonder tegenslag en dat vertaalde zich ook in zijn uitslagen. Ciccone werd vijfde in het eindklassement in Tirreno-Adriatico en zevende in de Ronde van Catalonië.

In de derde rit van de Ronde van Catalonië klopte Ciccone Evenepoel en Roglic in een sprintje bergop. En zondag werd de Italiaan nog dertiende in Luik-Bastenaken-Luik. Maar maandag heeft hij slecht nieuws gekregen.

Ciccone heeft namelijk positief getest op corona. "Hij werd wakker met milde symptomen en neemt nu een periode van rust terwijl de medische staf zijn gezondheid zal monitoren", klinkt het bij Trek-Segafredo.

"Zijn deelname aan de Giro staat op stand-by en na zijn herstel wordt beslist of hij gaat koersen. Dat zal gedurende de laatste dagen voor de start worden bekeken." Ciccone zou normaal gezien de kopman worden van zijn ploeg in de Giro, waar hij 2016, 2019 en 2022 al een etappe won.

