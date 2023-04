Hoe de 'Groten' de koers domineren... Remco Evenepoel verliest Van der Poel hierbij niet uit het oog: "Dat is ook vrij gek"

Anno 2023 bestaat de koers uit enkele 'Groten' - mannen als Evenepoel en Van der Poel behoren zeker tot die categorie - die domineren en het voor de rest enorm lastig maken. Het is knokken om op dat hoge niveau te halen.

In de Vlaamse koersen was er vaak sprake van de 'Grote Drie', doelend op Pogacar, Van der Poel en Van Aert. Ook Remco Evenepoel is één van die absolute kanjers die tot de verbeelding spreekt, samen met misschien nog een paar anderen. Voor de rest van het peloton is het moeilijk opboksen tegen deze bijzondere talenten.

Hoe kijkt de man uit Schepdaal naar die dynamiek in het wielrennen? "Het is beter om vooraan bij de 'groten' te zitten dan achteraan in het peloton re rijden. Het is niet gemakkelijk. We moeten hard werken om op topniveau te blijven. Ik moet hard werken om bij die 'groten' te horen."

LOF VOOR POGACAR EN VAN DER POEL

Het palmares van enkele van zijn collega's spreekt wel boekdelen. "Als je kijkt naar het voorjaar van Tadej Pogacar: dat is indrukwekkend, ongelooflijk. Van in Milaan-Sanremo doet hij mee en in Luik zou hij zonder die val ook meegestreden hebben voor de overwinning."

"Mathieu van der Poel heeft twee Monumenten gewonnen, dat is ook vrij gek", looft Evenepoel de Nederlander van Alpecin-Deceuninck. "Ik ben blij om erbij te horen, als wereldkampioen. Ik hoop voor mezelf en voor de ploeg dat we zo kunnen doorgaan de komende jaren. Maar het is helemaal niet gemakkelijk."