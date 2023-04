Na de winst in de ploegkoers een mindere dag voor Lotte Kopecky in de Nations Cup in Canada

Na haar winst in de ploegkoers met Shari Bossuyt heeft Lotte Kopecky in het omnium net naast een medaille gegrepen. De Belgische werd vierde.

Lotte Kopecky vertrok na de Amstel Gold Race snel naar Canada om daar op de Nations Cup kwalificatiepunten te verzamelen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

In de ploegkoers lukte dat dus uitstekend samen met Shari Bossuyt en ook in het omnium, een olympisch nummer, deed Kopecky het goed. In de scratch, het eerste onderdeel begon Kopecky nog stroef op de achtste plaats.

In de temporace was er niets te doen aan de Britse Archibald en de Nederlandse Van der Duin, Kopecky eindigde als derde. In de afvalling, waar Kopecky wereldkampioene is, werd ze tweede. De Britse Archibald was weer te sterk.

Kopecky begon zo als tweede aan de afsluitende puntenkoers en verzamelde ook enkele punten aan de tussensprints, maar daarin liep het fout en pakte ze geen punten. Kopecky viel nog naast het podium en werd vierde.

Geen finale voor Degrendele

Nicky Degrendele sneuvelde in het keirin in de herkansingen, waardoor ze de finale niet bereikte. In de sprint werd ze zaterdag nog vierde. In de ploegkoers bij de mannen eindigde gelegenheidsduo Tuur Dens en Noah Vandenbranden als achtste.