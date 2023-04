Ook heel wat tegenslag voor Soudal Quick-Step in Luik-Bastenaken-Luik: "Het is rap gezegd dat dit een perfecte dag was"

Soudal Quick-Step was de ploeg van Luik-Bastenaken-Luik. Toch liep niet alles gesmeerd bij de ploeg.

Na een voorjaar waar Soudal Quick-Step veel achter de feiten aanholde was het in Luik-Bastenaken-Luik de dominante ploeg. Toch liep het al mis voor en net na de start.

Want de Zwitser Mauro Schmid was ziek opgestaan. Maar toch gaat de Zwitser van start en hij controleert in de eerste wedstrijduren de vroege vlucht. En net na de start komt het volgende slechte nieuws.

De Italiaan Andrea Bagioli voelt zich heel slecht en stapt al snel af. En Pogačar valt dan nog eens waardoor UAE Team Emirates het gewicht van de koers volledig bij de mannen van Evenepoel legt. Pieter Serry rijdt tot het zwart wordt voor zijn ogen.

Kopman Evenepoel maakt alles gemakkelijker

De ploeg moest dus een tandje bijsteken, onder meer Vervaeke en Alaphilippe komen enkele keren weer opnieuw aansluiten. Uiteindelijk werkt het plan van de ploeg perfect, want Evenepoel kan zijn geplande aanval op La Redoute uitvoeren.

"Het is rap gezegd dat dit een perfecte dag was, maar we hebben het zwaar gehad. Gelukkig was de ploeg sterk. En als je zo'n kopman hebt, maakt dat het gemakkelijker", zegt ploegleider Wilfried Peeters bij HLN.