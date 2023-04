Patrick Lefevere krijgt de volle laag na Luik-Bastenaken-Luik: "Wat een treurneus!"

Beste vrienden zullen Patrick Lefevere en Thijs Zonneveld nooit worden. Lefevere haalde na de zege van Evenepoel uit naar de criticasters, maar Zonneveld slaat terug.

Remco Evenepoel won Luik-Bastenaken-Luik en bezorgde Soudal Quick-Step nog een zege in een grote klassieker. Grote baas Patrick Lefevere haalde nadien uit naar de media.

Lefevere zei onder meer. "Uiteraard zullen er wel weer criticasters zijn die een podcastje zullen maken en zeggen dat Remco won door het uitvallen van Pogacar", reageerde Lefevere.

Lefevere maakt zege zelf minder waard

Thijs Zonneveld antwoordde in... zijn podcast In het Wiel. "Dat ga je toch na afloop niet dit zeggen? Wat een treurneus! Wat moet je nou zeggen? Dat Pogacar niet is gevallen?"

"Tuurlijk is-ie gevallen, maar dat wil toch niet zeggen dat de overwinning van Evenepoel daarmee minder waard is? Híj́ maakt het nu minder waard door dat te zeggen. Wij vinden het gewoon jammer van het duel. Ik denk dat iedereen dat vindt", zei Zonneveld nog.