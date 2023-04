Nu al om naar uit te kijken: "In principe staan de Grote Zes daar aan de start"

Het voorjaar is gedaan en er waren verschillende duels. Toch is het al uitkijken naar het WK, want daar staan de Grote Zes aan de start.

Die Grote Zes zijn Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. In principe zullen zij allen op 6 augustus aan de start van het WK in Glasgow staan. "Laat ons hopen, want je weet nooit wat er in de Tour de France gebeurt", vertelde José De Cauwer in De Tribune.

"We spreken wel over de Grote Zes, maar we hebben ze dit jaar nog niet veel tegen elkaar zien rijden", weet De Cauwer. In het voorjaar had je wel 3 keer het duel tussen Van Aert, van der Poel en Pogacar. Dat was in Milaan-San Remo, de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

Daarnaast was er in Parijs-Nice het duel tussen Pogacar en Vingegaard en iedereen had op een duel in Luik-Bastenaken-Luik gehoopt, maar Pogacar viel door een valpartij uit. Evenepoel streed dan weer tegen Roglic in de Ronde van Catalonië.