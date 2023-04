Slachtoffer die de valpartij met Tadej Pogacar 'veroorzaakte', laat van zich horen

Mikkel Honoré was ook bij de valpartij met Tadej Pogacar betrokken. Bij hem vielen de blessures mee. De Deen heeft een hersenschudding en wat schaafwonden.

In Luik-Bastenaken-Luik was er al vroeg een val. In een afdaling lagen er putten in de weg en daarbij ontploften de banden van Mikkel Honoré. Zijn fiets werd onbestuurbaar, ondanks hij liners in zijn banden had en die de onbestuurbaarheid moest tegengaan.

Het was dus onvermijdelijk dat Honoré ten val kwam. Tadej Pogacar zat achter hem en kon hem niet meer ontwijken. De Sloveen is met een enkele breuken in de pols enkele weken uit.

De Deen kwam er beter vanaf. Hij heeft een hersenschudding en wat schaafwonden. "Ik sprak met Tadej Pogacar en wens hem een spoedig herstel", schreef Honoré op Instagram. "Zelf ben ik blij dat het voor mij niet erger was, want het was een val met echt een hoge snelheid." Honoré zal eerst volledig herstellen om nadien weer te beginnen trainen.