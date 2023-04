🎥 Nieuwe beelden opgedoken: Alaphilippe zwaar onder de indruk van Remco Evenepoel en krijgt oprechte bedanking

Julian Alaphilippe was er vorige zondag bij om Remco Evenepoel te helpen Luik-Bastenaken-Luik te winnen. De Fransman kreeg nadien oprechte bedankingen van de clan van de wereldkampioen.

Op sociale media zijn nieuwe beelden opgedoken van vlak nadat Alaphilippe over de streep gekomen was in Luik. Er volgde een handrruk met Oumi. 'Gaat het? Je hebt alles gegeven", zei de echtgenote van Remco Evenepoel.

Er was ook een omhelzing tussen Alaphililppe en Agna, de moeder van Remco, die de Fransman bedankte. Tijdens de koers had Alaphilippe immers mee gewerkt om met de ploeg de aanval van de titelverdediger in te leiden.

"Twee keer Luik-Bastenaken-Luik gereden, twee keer gewonnen... Ongelooflijk", is Alaphilippe danig onder de indruk van wat Evenepoel heeft klaargespeeld. Ondertussen is ook Patrick Lefevere langs gekomen. "Het gaat snel, hé", zegt de CEO van Soudal Quick-Step.