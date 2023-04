Hapt de oud-winnaar toe? Baloise Belgium Tour tracht met bepaalde passage duidelijk Remco Evenepoel te verleiden

Het parcours van de Baloise Belgium Tour is voorgesteld. Kan de organisatie Remco Evenepoel verleiden tot een deelname? Dat is in aanloop naar de wedstrijd de grote vraag.

In theorie is dat zeker niet onmogelijk, want Remco Evenepoel deed al enkele keren mee en werd in 2019 en 2021 zelfs eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour. De vraag is of het dit jaar in zijn schema past, na het afwerken van de Giro. De Baloise Belgium Tour gaat in 2023 door van 14 tot en met 18 juni.

IN SLOTRIT LANGS SCHEPDAAL

De organisatie probeert Evenepoel te overtuigen. In de slotrit van en naar Brussel zal het peloton in Remco's thuishaven Schepdaal passeren. "Na de start maakt het peloton eerst een grote lus via de noordelijke gemeenten Jette, Ganshoren, Koekelberg en Molenbeek richting Schepdaal en het Pajottenland", staat op de site van de koers te lezen.

Gezien de rol van Brussel waren ook burgemeester Philippe Close, schepen Benoit Hellings en minister Sven Gatz aanwezig bij de parcoursvoorstelling, samen met Christophe Impens van Golazo. In de eerste vier etappes zijn de aankomsten respectievelijk Scherpenheuvel-Zichem, Knokke-Heist, Beveren (tijdrit) en Durbuy.