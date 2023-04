Oumi Rayane, mevrouw Evenepoel, spreekt vrijuit: "Je kan leven van Remco en mij vergelijken met een patersleven"

'Zijn' Oumi beleeft vanop rij 1 hoe Remco Evenepoel hoge toppen scheert in de koers. 'Een patersleven', zo omschrijft ze hun leven zelf.

In een gesprek met Story gaat Oumi Rayane in op hoe het is om als mevrouw Evenepoel door het leven te gaan. Voor een groot stuk moet zij zich wegcijferen voor haar wereldcoureur. "Ik besef dat we veel moeten opofferen om onze doelen te bereiken. En ja, dat betekent dat ik voor een groot stuk in functie van zijn carrière leef."

Remco en ik hebben saaier leven dan de gemiddelde Belg

"Maar ik zie dat niet als een opgave", verduidelijkt Oumi. "Zijn dromen zijn ook mijn dromen geworden." De weg naar het verwezenlijken van die dromen is dat van een alledaags leven. "Geloof me: we hebben een saaier leven dan de gemiddelde Belg. Remco en ik zitten meer op bed of in de zetel dan veel mensen van onze leeftijd."

Een leven met bijzonder veel structuur, ook. "Alles is gepland, zottigheden kunnen we ons niet veroorloven. Je kan het eigenlijk vergelijken met een patersleven, totaal niet glamoureus. We zijn simpele mensen."