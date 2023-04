Ex-CEO John Lelangue krijgt de wind van voren van topman Dstny: "Dat is geen manier van delegeren"

Dstny werd dit jaar sponsor bij de Belgische ploeg van Lotto. Het nam onder meer ook afscheid van CEO John Lelangue.

Met de intrede van Dstny als sponsor was het duidelijk dat CEO John Lelangue dit seizoen niet kon aanblijven. Dat merkte de topman van Dstny, Daan De Wever, al snel bij zijn eerste kennismakingen met het team.

Verbrand door eigen werknemers

Tijdens een bezoek aan het team in de Giro vorig jaar zag De Wever een motie van wantrouwen tegenover Lelangue. En dat kon De Wever niet negeren vond hij. Daarom nam hij ook afscheid van Lelangue.

"Hij was verbrand door zijn eigen werknemers. Alles ging ook te traag: afwachten is geen manier van delegeren. Alles was ook altijd goed. Zelfs in de grootste ellende zag John nog het positieve", zegt De Wever bij Het Laatste Nieuws.

De Wever staaft met een voorbeeld. "In de Tour gaf Ewan niet thuis. Als zestig mensen drie weken hun kas hebben afgedraaid voor hem, kan je hem na een twintigste plek toch niet feliciteren? Je moet dan zeggen: 'Je hebt niet gepresteerd en was onvoorbereid.'"