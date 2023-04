Annemiek van Vleuten hoopt in de Vuelta op een ommekeer

Annemiek van Vleuten is een van de favorieten aan de start van de Vuelta, maar ze heeft twijfels door een voorlopig teleurstellend seizoen. In de Vuelta hoopt ze op een ommekeer.

Nog geen enkele keer kon Annemiek van Vleuten dit seizoen een overwinning boeken. Ook speelde ze in de voorjaarsklassiekers nauwelijks mee. Zo is ze aan een teleurstellend seizoen bezig.

Toch is haar trainer Louis Delahaije positief. Van Vleuten heeft een brede basis en trapte nog nooit zo'n hoge waarden. In de rittenkoersen moet ze daar voordeel uithalen. Het zou een totaal andere dynamiek zijn. Herstel is daarin belangrijk en daar is je basisconditie belangrijk voor.

Zo start maandag de Vuelta voor vrouwen en daar is van Vleuten een van de favorieten voor de eindzege. Ze is ook de titelverdedigster. Voor van Vleuten is het het perfecte moment de situatie en het gevoel dit seizoen om te keren.

Van Vleuten is bij Movistar de absolute kopvrouw voor de Vuelta. Ze krijgt onder meer Liane Lippert en Emma Norsgaard mee in steun.