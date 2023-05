Dat zal hem ongelooflijk deugd doen: Ineos Grenadiers bevestigt uitstekend nieuws voor Laurens De Plus

Als er één iemand het verdient, is het wel Laurens De Plus. Hij kreeg uitstekend nieuws van Ineos Grenadiers: hij mag mee naar de Giro.

Ineos heeft zijn manschappen aangeduid voor de 106de editie van de Ronde van Italië. In de selectie zitten wel wat renners die goed bergop kunnen, met Thymen Arensman, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Geraint Thomas en dus ook Laurens De Plus.

EERSTE GROTE RONDE SINDS 2019

Onze landgenoot dacht al wel een goede kans te maken om naar de Giro te mogen, maar nu is er dus volledige zekerheid. Voor De Plus, voor wie het de laatste jaren zoeken was naar zijn goede vorm, ontegensprekelijk een opsteker. Zijn laatste grote ronde dateert al van de Tour de France van 2019.

In het persbericht van Ineos beschrijven ze hem als een enorm populair lid van het team, die een sleutelrol zal spelen om de ambities van de ploeg mee waar te maken. Ook nog in de ploeg voor de Giro: Salvatore Puccio en tijdritspecialist Filippo Ganna.