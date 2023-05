Grondige twijfels over voorbereiding van Remco Evenepoel zijn er nog altijd: "Voor mij hoeft dat niet"

De voorbereiding van Remco Evenepoel op de Giro gebeurt grotendeels in Spanje. Er zijn wat twijfels geuit uit sommige hoeken of dat allemaal wel nodig is.

Jan Bakelants stelde die laatste hoogtestage eerder al in vraag en blijft ook bij dat standpunt, blijkt uit een nieuwe aflevering van de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Ik vond het nogal gewaagd, maar we moeten dat even kaderen. Ook voor Evenepoel moet Luik-Bastenaken-Luik lastig geweest zijn. Het was slecht weer."

Dan is de vraag: wat is de ideale volgende stap? "De dag nadien spring je dan op een vliegtuig, waar de kans op een ziektekiem toch altijd iets groter is dan dat je thuis in uw zetel blijft zitten. Vanaf dan is die stage goed, buiten het feit dat hij op gesimuleerde hoogte gaat slapen in hotel. Ik vind dat nogal veel, als je kijkt hoe goed de conditie al was."

© photonews

"Ik begrijp dat je naar Spanje gaat om de rust op te zoeken, maar om al die prikkels en belasting bij te doen op tien dagen van de start... Voor mij hoeft dat niet", brengt Bakelants een nuance aan. "Voor mij was dat een belasting om op gesimuleerde hoogte te slapen, maar we moeten zeggen dat voor Remco de standaarden anders liggen."

Voor een supertalent als Evenepoel gelden sommige wetten niet, al hoeft daar niet in overdreven te worden. "Voor veel renners zou dat te veel kunnen blijken. Het is vaak zo dat als je probeert om die laatste procenten te forceren, dat je eindigt met minder. Minder werk doen leidt vaak tot een hoger conditiepeil dan meer werk."