Hoe Remco Evenepoel zelf onmiddellijk leerde van de valpartij van Pogacar, ook met de Giro in het achterhoofd

Remco Evenepoel leert nog enorm veel, dat verklaart zijn progressie. Na de val van Pogacar bijvoorbeeld in Luik-Bastenaken-Luik, wist Evenepoel dat hij zelf met de risico's schuwde met het oog op zijn Giro-deelname.

Dat blijkt bij een terugblik op die geweldige solo van Evenepoel in Luik en omstreken. "Vooral in de laatste afdaling was er wel een bocht waarbij het steil naar beneden ging, dat zag je ook bij Fugslang. Ik wilde daar geen enkel risico nemen."

RISICO'S MIJDEN

"Of je nu aan 40 kilometer per uur door een bocht gaat of aan 50 kilometer per uur, dat geeft maar twee seconden verschil", was Evenepoel aan het rekenen. Het hielp dat hij de concurrentie op ruime achterstand plaatste. "Ik had tijd genoeg om de risico's te mijden. Ook in de laatste rechte lijn had het geen zin om vol door te blijven trappen."

Gezien de koersomstandigheden was het extra opletten voor valpartijen. "In de bocht voor Côte des Forges maakte ik even een slipper. Ik was niet de enige die een slipper had. Het regende niet, maar het had voordien wel geregend. De weg lag er niet kletsnat bij, maar wel glad. Soms is het beter dat het blijft regenen."

DENKEN AAN GIRO

Aangezien hij toch al op weg was naar de zege, was het voor Evenepoel belangrijk om de Giro niet in het gedrang te brengen. "Het was duidelijk dat ik in de finale al dacht aan wat in die weken na Luik zou volgen." Namelijk: de laatste hand leggen aan de voorbereiding en vanaf 6 mei dan vol de strijd aangaan ini de Giro.