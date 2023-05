Hopen op meer geluk bij volgende afspraak die er al snel aankomt: Tom Pidcock beleeft een ware pechdag

Tom Pidcock zoekt het pure fietsplezier dus op in het mountainbiken. Om te beginnen deed hij dat in het Franse Guéret, waar een manche van de Coupe de France op het programma stond. De cross-country werd echter helemaal niet wat het multitalent van Ineos Grenadiers er van verwacht had.

Zijn ploeg meldt op sociale media dat het zondag niet bepaald het dagje van Tom Pidcock was. Dat kwam namelijk omdat Pidcock kampte met een mechanisch probleem, waardoor hij uiteindelijk de wedstrijd vroegtijdig moest staken.

It wasn't @TomPidcock's day in Gueret after a mechanical issue saw him abandon the race.



He'll be back in action next week in Chur🇨🇭👊 pic.twitter.com/4j2FBgYOAk