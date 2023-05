Arnaud De Lie opnieuw na korte rustperiode meteen weer in vorm, maar is over één iets toch teleurgesteld

Arnaud De Lie kwam na een korte rustperiode weer in competitie. Dat leverde geen winst op, maar toch is hij tevreden.

Na de Brabantse Pijl nam Arnaud De Lie een pauze van zo'n twee weken. In het Leiedal Koerse profcriterium sprintte hij op zaterdag naar plek drie, in Eschborn-Frankfurt werd hij elfde.

De Lie won in Duitsland de sprint van het peloton, maar dat leverde hem dus slechts een elfde plaats op, want een groepje met onder meer winnaar Kragh Andersen was weggereden.

"Zij waren bergop net te sterk, waardoor ze weg konden blijven en mochten sprinten om de zege", zei De Lie in een reactie bij de ploeg. "Dit was mijn eerste koers na een kleine break sinds de klassiekers.

Komend weekend opnieuw proberen

"De benen voelden goed en het team deed een geweldige job door me de hele koerse uit de wind te houden en gaten te dichten. Ze verdienden meer, maar komend weekend proberen we het opnieuw", klonk het toch licht teleurgesteld.

Tijdens het openingsweekend van de Giro staat De Lie twee keer aan de start in een eendagswedstrijd in Frankrijk. Zaterdag in de Grand Prix du Morbihan, zondag in Tro-Bro Léon.