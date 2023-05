Marianne Vos wint spectaculaire rit in de Vuelta: "Maar in het begin gebeurde er nog niet zo veel"

Marianne Vos boekte in de Vuelta voor vrouwen een knappe zege. Ze won een spectaculaire etappe en vergrootte zo ook haar voorsprong in het algemeen klassement.

"Nochtans gebeurde er in het begin van de rit niet zo veel. Het was vrij relaxed", vertelde Marianne Vos via Jumbo-Visma. "Daarna kwam er wel actie en was het zaak om in de voorste groep te blijven."

Dat doel lukte voor Vos: "Als team hebben we elkaar de hele tijd beschermd en geholpen. Je moet ook constant gefocust blijven. Ook al weet je dat er waaiers gaan komen."

Uiteindelijk sprintte de Nederlandse naar de zege. "Die zege voelt heel goed. In de rit ervoor zaten we er al kortbij. Dus ik was erop gebrand om in deze rit iets moois te laten zien. Het team deed er weer alles aan om me zo goed mogelijk af te zetten. Ik ben superblij dat ik het in de sprint heb kunnen afmaken. We gaan van die zege genieten", besloot Vos.