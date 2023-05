Philippe Gilbert heeft er genoeg van en trekt naar de rechtbank

Ex-renner Philippe Gilbert heeft op zijn sociale media aangekondigd dat hij naar de rechtbank trekt. In enkele Belgische media waren namelijk berichten verschenen over de verkoop van zijn huis.

Philippe Gilbert woont al jaren in Monaco. Volgens enkele Belgische kranten en media zou Gilbert zijn appartement verkopen en daar maar liefst 23 miljoen euro voor vragen.

"Er zijn artikelen verschenen die onjuiste informatie uit mijn privéleven oproepen. Om de informatie weer in orde te brengen, dragen we de zaak over aan de rechtbank zodat er definitief een einde komt aan deze verderfelijke pers. We tolereren dit soort artikelen niet meer", schreef Gilbert op zijn sociale media.

Bij de artikels die verschenen over de verkoop verschenen heel wat foto's van het interieur en de binnenkant van het appartement van Gilbert. Wordt hoofdwaarschijnlijk vervolgd.