Roglič krijgt een tik van Evenepoel in de openingstijdrit van de Giro, maar verrast toch met uitleg

De Giro is niet opperbest begonnen voor Primož Roglič. De Sloveen verloor 43 seconden op Remco Evenepoel, maar blijft optimistisch.

Primož Roglič is de huidige olympische kampioen in het tijdrijden, maar de Sloveen verloor op dag één dus al heel wat tijd op Remco Evenepoel. Toch blijft hij er voorlopig rustig onder.

"Het was een zware tijdrit, maar hij is achter de rug, dus ik ben blij. De benen voelden eigenlijk goed, daar ben ik superblij mee", zei Roglič wat verrassend bij de aanwezige pers.

"Ik had natuurlijk liever voorsprong genomen op Evenepoel, maar het is oké. Ik ben tevreden over mijn prestatie. Ik heb mijn best gedaan."

Maar panikeren doet Roglič dus niet, die weet dat er nog heel wat aankomt de komende drie weken. "Er zijn nog 20 dagen. De snelste zal uiteindelijk winnen."