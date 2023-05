Toch nog een nadeel voor Evenepoel in de Giro tegenover Roglic? "Soudal Quick-Step heeft niemand van dat kaliber"

Eindelijk is het zover. Straks gaat de Giro van start met een tijdrit van zo'n 20 kilometer.

Soudal Quick-Step werd voorlopig gespaard van pech, Jumbo-Visma moet al tot vijf keer toe een verandering doorvoeren in vergelijking met zijn originele Giro-ploeg.

Toch zien Michel Wuyts en Jan Bakelants nog verschillen in de ploegen van de twee topfavorieten.

"In een grote ronde altijd drie dagen waarop de grote mannen met twee of drie weg zijn in de bergen en dat alleen Kuss daar nog bij zit. Dan heb je een sleutelfiguur. Soudal Quick-Step heeft niemand van dat kaliber", zegt Bakelants bij HLN.

Ploeg van Evenepoel

Bakelants vindt ook dat Evenepoel minder omringd is dan Roglič. "Ik ben een grote believer van Van Wilder, die gaat echt een grote renner worden. Maar ik denk niet dat Vervaeke nog een rol zal spelen in de laatste week", zegt Bakelants nog.

Zo denkt Bakelants dat wat we van Vervaeke gezien hebben in Luik-Bastenaken-Luik, het maximum is wat we van hem mogen verwachten.

Maar er is ook nog Jan Hirt, waarvan Bakelants verwacht dat hij in de laatste week nog bij Evenepoel zal kunnen blijven. "Bergop is hij zeker een betere renner voor dat soort beklimmingen."