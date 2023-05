Opnieuw een renner uit met een geknelde slagader: Belgische Zwitser is na een operatie maanden buiten strijd

Pech voor Johan Jacobs. Hij is aan een geknelde liesslagader geopereerd en zo is de Belgische Zwitser maanden buiten strijd.

Johan Jacobs maakte het nieuws via Instagram zelf bekend. "Ik zal enkele maanden niet kunnen racen", opende hij. "De laatste maanden (en jaren) heb ik last van pijn, gevoelloosheid en krachtverlies in mijn linkerbeen en het werd alleen maar slechter."

Donderdag werd de Zwitser met Belgische roots geopereerd aan zijn linkerlies. Hij had daar een vernauwing in zijn slagader. "Het is hard, maar maak je geen zorgen. ik kom terug", besloot de renner van Movistar.

Die blessure doet meteen ook aan Jonas Rickaert denken. De renner van Alpecin-Deceuninck was na het voorjaar van 2022 uit door een vernauwing in de liesslagader. Hij werd enkele keren geopereerd en is pas sinds 2023 echt terug in het peloton.