VOORBESCHOUWING RIT 2 GIRO: Topfavoriet Pedersen, Alpecin-Deceuninck of een verrassende Belg?

Na de tijdrit op dag 1 is het op de tweede dag aan de sprinters. Wie mag in San Salvo zegevieren?

De roze trui weggeven zal voor Remco Evenepoel niet lukken op dag twee, daarvoor zijn er nog teveel sprinters die hun ritzege willen pakken. Maar Soudal Quick-Step kan zo wel rekenen op de hulp van andere ploegen om de koers te dragen.

PARCOURS

De tweede rit gaat van start in Teramo en eindigt in San Salvo en met zijn 202 kilometer behoorlijk lang. Het is een van de zeven ritten die boven de 200 kilometer gaat. Maar alles wijst toch op een sprint.

De organisatie gaf deze rit zelf maar één ster op vijf, terwijl er onderweg wel twee klimmetjes van vierde categorie liggen. Het einde is redelijk vlak en dus ideaal, al is er op 1,4 kilometer van de streep nog een lastig punt.

Er moet een rotonde driekwart worden genomen, daarna volgt nog een bocht van 90 graden naar rechts. Daarna is het nog een kilometer. Wie daar bij de eerste 10 zit, heeft veel kans op de ritzege.

FAVORIETEN

Heel veel topsprinters zijn er niet in deze Giro, maar Trek-Segafredo heeft met Vergaerde, Hoole en Kirsch een sterke trein voor Mads Pedersen. Hij is dan ook de topfavoriet.

Maar ook Alpecin-Deceuninck heeft een heel sterke trein voor Kaden Groves. De Australiër wordt wellicht de grote uitdager voor Pedersen. Maar ook met Fernando Gaviria moet rekening gehouden worden. De Colombiaan is razendsnel, maar heeft de neiging om van te ver aan te zetten.

Daarnaast nog enkele snelle mannen zoals Pascal Ackermann, Mark Cavendish en Michael Matthews. Ook de Italianen Jonathan Milan, Vincenzo Albanese, Alberto Dainese en Simone Consonni zullen zich wellicht mengen in de sprint. Ook de Belg Arne Marit zal voor een top tien gaan.

ONZE STERREN

**** Mads Pedersen

*** Kaden Groves, Fernando Gaviria

** Pascal Ackermann, Michael Matthews, Mark Cavendish

* Alberto Dainese, Arne Marit, Vincenzo Albanese, Jonathan Milan