Hoelang blijft Remco Evenepoel nog in het roze? Concurrentie is duidelijk over strategie van dinsdag

Remco Evenepoel zal dinsdag wellicht leider af zijn in de Giro. De concurrentie lijkt hem weinig in de weg te leggen om de trui af te staan.

Het was na de tijdrit al meteen een gespreksonderwerp: zullen Evenepoel en Soudal Quick-Step de roze trui nu dag na dag verdedigen? Een echt antwoord kwam er niet, maar er werd toch al gehint naar rit vier.

Dan kom de rit aan in Lago Laceno. Er is eerst de Colle Molella (9.7 km aan 6.2%), waarbij de laatste 4,4 kilometer aan 8,8% gemiddeld klimt, na de top is het nog 3 kilometer tot de finish.

Veel verschil zal er wellicht niet kunnen gemaakt worden tussen de klassementsmannen en dus zal de concurrentie er niet alles aan doen om Evenepoel in het roze te houden.

Evenepoel niet koste wat het kost in het roze houden

"Ik ga niet een week lang renners van onze ploeg op kop zetten zodat Remco langer in het roze blijft. De Giro duurt drie weken. Het is voor ons al ploeg belangrijk dat we onze krachten goed verdelen", zei Addy Engels, ploegleider bij Jumbo-Visma, bij HLN.

"Tegen een ontsnapping terughalen terwijl er voor ons persoonlijk geen winst te rapen valt, zeg ik neen. Maar als er wel een winst te rapen valt, kunnen we dat wel overwegen", zei Engels nog.