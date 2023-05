Michel Wuyts heeft genoeg van verwerpelijke trend in het wielrennen: "Daar word ik slecht van"

In de tweede etappe van de Giro gingen er in de na een val weer heel wat renners tegen de grond. Michel Wuyts heeft er genoeg van dat die beelden telkens gebruikt worden om kijkers te lokken.

Iedere grote ronde begint bijna met een vast stramien. Iedereen zit nog fris en de sprintersploegen willen zo snel mogelijk die ritzege te pakken hebben. En ook de klassementsmannen posteren zich graag vooraan om geen tijd te verliezen.

Het wordt dan heel hectisch vooraan, met de nodige valpartijen tot gevolg. Ook zondag in de tweede etappe van de Giro was dat het geval. Volgens Michel Wuyts is het iets wat elke dag voorkomt in een grote ronde, in de Tour zelfs herhaaldelijk.

Valpartijen als reclame gebruiken

"Je kan er gif om nemen in grote ronden dat er in de eerste dagen mensen sneuvelen. En ik ben dat eigenlijk kotsbeu. Echt kotsbeu", zei Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck.

En wat ik nog ellendiger vind is, is dat men crashen gaat gebruiken in filmpjes die als teasers moeten dienen om te kijken naar de volgende dagen. Of in samenvattingen in het begin van de rechtstreekse uitzending om te zeggen van: ‘Kijk eens wat hier allemaal gebeurt. Daar word ik slecht van’", stelt Wuyts nog.