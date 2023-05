Remco Evenepoel schetst zijn ideale scenario voor eerste aankomst bergop in de Giro

Remco Evenepoel kan dinsdag zijn roze trui afgeven aan een vluchter. Maar als dat niet het geval is, zal hij daar niet rouwig om zijn.

Dinsdag staat er in de rit van Venosa naar Lago Laceno twee beklimmingen van tweede categorie op het programma onderweg. Op het einde volgt er dan nog een klim van tweede categorie.

De top van die klim ligt op 3 kilometer van de finish, maar eigenlijk kan het als een eerste aankomst bergop worden bekeken. Zo doet ook roze trui Remco Evenepoel het.

"Het wordt best pittig. Ik ken de etappe: het is niet de lastigste, maar het wordt wel een eerste test. Als je niet goed bent, verlies je tijd", zei Evenepoel bij Sporza.

Trui afgeven of niet?

Er wordt al dagen op gehint en ook in het peloton gaat het gerucht: Evenepoel wil dinsdag van de roze trui af. Het wordt dus mogelijk een gevecht om in de vlucht van de dag te geraken.

"Het kan goed zijn dat een andere ploeg voor de ritzege wil gaan en dan ben ik de trui niet kwijt. Het ideale scenario is om de roze trui te kunnen afgeven, maar is het niet zo, dan zijn we er ook niet kwaad om", zei Evenepoel nog.