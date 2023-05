Patrick Lefevere komt nog eens terug op zijn uitspraken over Julian Alaphilippe: "Het kan niet meer zonder kritiek van anderen"

Patrick Lefevere heeft regelmatig kritiek op Julian Alaphilippe. Dat lokt vaak de nodige commentaren uit, wat voor Lefevere dan weer niet kan.

"Ik heb de indruk dat ik niet langer het recht heb om me over de zaak uit te spreken zonder dat iedereen zich op mij stort, vooral in Frankrijk dan", vertelde Patrick Lefevere aan L'Equipe. "Ze wilden me meer laten zeggen dan wat ik werkelijk gezegd heb. Nooit heb ik iets anders gezegd dan dat ik over het gebrek aan resultaten ontevreden ben."

Julian Alaphilippe, wereldkampioen in 2020 en 2021, had de laatste jaren veel meer moeite om te winnen. Lefevere is zeer uitgesproken in zijn kritiek op de vorm van de Fransman, maar vindt dat hij daar alle recht toe heeft. "Ik sta aan het hoofd van een ploeg die hem gebruikt. Dus heb ik het recht om die opmerking te maken", aldus Lefevere.

"Ik heb mijn makelaars altijd betaald tegen een eerlijke waarde. Alaphilippe weet dat. Sinds zijn debuut bij ons hebben we altijd samen gezeten om zijn steeds langer wordende contract te verlengen en te heronderhandelen," vervolgde Lefevere. "Ik ben altijd trots als een renner zijn hele carrière bij mij rijdt, maar aan het eind van de rit moeten we allebei blij zijn met wat we hebben gegeten en ook waarvoor we betaald hebben. Eerlijk gezegd, is dat het liefste wat ik wil."