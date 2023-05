Team DSM verandert na een fusie van naam

Team DSM zal van naam veranderen. Dat komt door een fusie van het bedrijf DSM. De fusie met Firmenich is definitief en het bedrijf zal officieel DSM-Firmenich heten.

Sinds 2021 is Team DSM al in het peloton te zien. Daarvoor heette het wielerteam nog anders. In de toekomst zal het team opnieuw van naam veranderen, maar dat komt niet door een andere sponsor.

Hoofdsponsor DSM veranderde immers van naam. Het fuseerde met Firmenich en het nieuwe bedrijf zal DSM-Firmenich heten. Ook in de toekomst zal het wielerteam de rebranding overnemen. Volgens Wielerflits zou dat half juni zijn.

Het sponsorcontract van DSM liep nog tot eind 2024 en dat zou verlengd worden. Ook na de fusie zou het Team DSM langer willen sponsoren. De komende maanden wil Team DSM de contract verlenging formaliseren. Het team hoopt dat het daarbij budgettair er vooruit op kan gaan.