Tevreden gezichten bij Soudal Quick-Step na de geslaagde missie, maar José De Cauwer had het anders aangepakt

In de Giro heeft Remco Evenepoel zijn roze trui succesvol afgegeven. Zo beëindigde Soudal Quick-Step zijn missie succesvol. Toch zou José De Cauwer het nog anders aangepakt hebben.

Op voorhand kondigden Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step het al aan: de roze trui tijdens de 4e rit uit handen geven. Dat lukte ook. De ploeg gaf de vroege vlucht genoeg ruimte en Andreas Leknessund kreeg zo de roze trui in zijn bezit.

Een geslaagde missie voor Soudal Quick-Step. Al had José De Cauwer het nog anders aangepakt. "Ik heb de ploeg nerveus zien koersen", vertelde hij aan Sporza. "Het leek er niet op dat ze de roze trui zouden weggeven. Een halve minuut vind ik weinig."

Een grotere voorsprong had beter geweest volgens De Cauwer: "Want dan komen andere ploegen Soudal Quick-Step een handje toesteken. Ze willen immers niet in de problemen komen."

De Cauwer vroeg zich nog af wat er met Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke aan de hand was. "Normaal gezien, zitten zij mee vooraan", ging De Cauwer verder. "Misschien hebben ze onderweg te veel gegeven. Zo heeft Vervaeke zijn jasje voor Evenepoel moeten uitdoen. In dat geval is er geen man overboord."