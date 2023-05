Wout Van Aert legt de focus opnieuw op de koers en begint aan een belangrijke fase in zijn voorbereiding op de Tour

Wout Van Aert is 3 weken op hoogtestage in Spanje. Daar is hij ter voorbereiding van de Tour.

Na Parijs-Roubaix laste Wout Van Aert een rustperiode in. Via een fietsvakantie met vrienden en wat quality time met zijn gezin laadde hij zijn batterijen weer op. Ondertussen verlegde Van Aert opnieuw zijn focus. Alles staat op de Ronde van Zwitserland, het BK en vooral ook de Tour. Daarvoor is hij op hoogtestage in de Sierra Nevada. Van Aert begon met een ritje van bijna 80 km, maar die telde wel meer dan 2400 hoogtemeters. Goed voor meer dan 3 uur trainen. "De komende 3 weken ben ik op hoogtestage", schreef hij erbij. Dat tochtje deed hij samen met Tiesj Benoot en Dylan van Baarle.