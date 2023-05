Bondsdokter ziet slechte vooruitzichten voor Remco Evenepoel na dubbele val in de Giro

Remco Evenepoel viel tot twee keer toe in de vijfde rit van de Giro. Bondsdokter Kris Van der Mieren denkt dat het voor Evenepoel lastig wordt de komende dagen.

Volgens Soudal Quick-Step heeft Evenepoel vooral schaafwonden en een bloeduitstorting opgelopen. De komende dagen worden dan ook moeilijk voor Evenepoel.

Bondsdokter Kris Van der Mieren waarschuwt dat niet alleen de huid beschadigt is, maar ook de spieren onder de huid. "Schuivers als die van Remco op een nat wegdek zijn nefast voor de bilspieren. En die zijn net heel belangrijk in de krachtoverbrenging tussen rug en benen. Zeker in de bergritten", zegt hij bij HLN.

Spieren beschadigt en slechter slapen

"De vezels die kapot zijn, moeten hersteld worden. En dat gaat gepaard met een opruimings- of ontstekingsreactie. Dat begint quasi meteen, maar dat kan makkelijk vijf à zeven dagen duren", zegt Van der Mieren nog.

En dat is geen goed nieuws voor Evenepoel met het oog op vrijdag. Dan staat er een aankomst boven op Campo Imperatore (26,5 km aan 3,4%). Want ook de slaap van Evenepoel zal eronder lijden weet Van der Mieren.

Want door de val is er ook een hormonale reactie doordat er stresshormonen of cortisol binnenkomt. "Het kan de slaap beïnvloeden, wat je kan missen in een ronde. Tot slot is er ook een mentale impact, een samenraapsel van al het vorige."