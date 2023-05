Naast Remco Evenepoel ging nog een Belgische renner liefst twee keer tegen de grond: een heldere uitleg bij het verdict

Het was gisteren de dag waarin Belgen twee keer tegen de grond gingen. Naast Remco Evenepoel overkwam dit ook Arne Marit in de Giro.

Evenepoel zat in de vijfde Girorit vooraan met het oog op het algemeen klassement, Arne Marit omdat hij zich wou mengen in de sprint. "De regen die de hele dag uit de lucht kwam vallen, maakte de weg erg glad, wat voor een gevaarlijke finale zorgde. Met 7 kilometer te gaan was ik voor het eerst betrokken bij een val", zegt de Giro-debutant.

Dat was ook de valpartij waarbij Roglic tegen de grond ging. "Ik zat al snel opnieuw op de fiets en slaagde er in om terug te keren in de eerste groep, waarna ik onmiddellijk het gezelschap van mijn ploegmaat Laurenz Rex opzocht. Maar niet veel later viel Hugh Carthy vlak voor mij. Jammer genoeg kon ik hem niet ontwijken en viel ik ook."

GEEN ERNSTIGE SCHADE

Twee valpartijen dus en weg sprinterskans voor de Vlaams-Brabander van Intermarché-Circus-Wanty. Gelukkig zijn er geen blijvende letsels bij Marit vastgesteld. "Het is een gemiste kans, maar eerst en vooral ben ik blij dat er geen ernstige schade is."