Remco Evenepoel spreekt klare taal over gevoel op de fiets dag na dubbele valpartij

Remco Evenepoel heeft zijn eerste dag na zijn dubbele valpartij in de Giro overleefd. De wereldkampioen had niet veel last, dat vertelde hij na afloop van de zesde etappe.

Na zijn dubbele valpartij van woensdag was het afwachten hoe Remco Evenepoel dat zou verteren. Gelukkig voor de wereldkampioen was het in Napels zonnig en wat het een vrij rustige rit.

"Het was een snelle etappe, maar we zaten altijd goed vooraan in de afdalingen en zijn uiteindelijk veilig binnengekomen. Top, hé?!", zei Evenepoel bij Sporza.

Ook over zijn blessures was de wereldkampioen duidelijk. Evenepoel heeft nog wat last van een stijf been, maar werd niet gelost. Wat toch al goed is, vond hij.

Wat met eerste echte aankomst bergop?

Vrijdag eindigt de rit op de Gran Sasso (26.5 km aan 3.4%). De laatste 4,5 kilometer is wel lastig met een gemiddeld stijgingspercentage van gemiddeld zo'n 8%.

Maar de blessures en de pijn zullen Evenepoel geen parten spelen. "De pijn is maar oppervlakkig. Ik heb goed kunnen losrijden vandaag."