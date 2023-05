🎥 Steeds meer een echte patron: Remco Evenepoel maakt met frappant manoeuvre duidelijk wat hij denkt van publiek

Remco Evenepoel laat zijn aanwezigheid duidelijk voelen. Hij is zich tot een echte 'patron' aan het ontpoppen in het peloton.

Ook in de zesde etappe van de Giro was er een momentje waarop dat duidelijk merkbaar was. Langs de straten van Napels was de belangstelling van het publiek groot. Ook leuk voor de renners, maar dan moeten die toeschouwers ook wel écht aan de zijkant blijven staan.

Sommigen gingen al te zeer op straat staan om hun wielerhelden van dichtbij te zien. Dat was al duidelijk nadat Evenepoel eerst een manoeuvre maakte om een wielerfan te ontwijken. Nadien gebaarde de man in de regenboogtrui met zijn linkerarm ook duidelijk dat de mensen veel meer aan de zijkant moesten blijven.

🚴🇮🇹 | De wielerfans in Napels staan massaal langs de kant van de weg, maar Remco Evenepoel vindt dat het publiek toch net iets te dicht op de weg staat. 😅😅 #Giro



Kortom: los van zijn sportieve prestaties laat Remco Evenepoel zich absoluut gelden in het peloton. Maar goed ook, want je wil niet ten val komen door in aanraking te komen met een toeschouwer. Zo zijn er in het wielrennen al veel te veel incidenten gebeurd.