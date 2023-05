Kleine EOLO-Kometa van Alberto Contador pakt de zege in de Giro, Evenepoel test zich nog even

De zevende etappe in de Giro is een prooi voor de vluchters geworden. De Italiaan Davide Bais heeft de zege gepakt, de favorieten voor de eindzege hielden zich afzijdig.

Zouden de vluchters het deze keer wel overleven? Het was de vraag voor de zevende etappe. Een groot gevecht voor de vlucht werd het echter niet. Een groep van vier met de Italianen Bais en Petilli, de Tsjech Vacek en de Eritreeër Mulubrhan reden al snel weg.

De vier waren geen bedreiging voor het klassement, Petilli was de best geplaatste op 7'49". De vluchters kregen dan ook snel meer dan 10 minuten en mochten steeds meer dromen van de ritzege.

Mulubrhan moest op 119 kilometer van de streep echter al lossen, de andere drie reden gewoon door. Op 46 kilometer van de streep hadden ze nog altijd 10 minuten, maar daarna ging het alleen maar bergop. Het peloton leek echter geen aanstalten te maken om voor de ritzege te gaan.

Vluchters strijden om de zege, favorieten doen niets

In de laatste 4,5 kilometer begon het toch wat steiler te worden, maar zowel in het peloton als in de kopgroep zorgde dat niet voor afscheiding. Vooraan gingen er voor sprinten en daarin bleek de Italiaan Davide Bais de sterkste. EOLO-Kometa pakt zo opnieuw een rit in de Giro, voor Bais is het zijn eerste profzege.

In het peloton der favorieten gebeurde er helemaal niets meer. INEOS voerde het tempo nog wat op, maar niemand van de favorieten pakte nog seconden. Evenepoel en Roglič toonden zich nog de sterksten bergop in een sprintje.

