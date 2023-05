De UCI is niet mals na de helikoptervlucht van Remco Evenepoel en co

De helikoptervlucht in de Giro na de Gran Sasso is bij de UCI in het verkeerde keelgat geschoten. Dat blijkt uit een statement een dag na de rit.

In de 7e rit kwam de Giro aan in Gran Sasso, op meer dan 2000 meter hoogte. Nadien wachtte nog een lange verplaatsing van 2 tot 3 tot het hotel. Om die verplaatsing gemakkelijker te maken bood de organisatie RCS helikopters tegen betaling aan. Ploegen konden daar op vrijwillige basis op ingaan. Zo maakten Remco Evenepoel en nog 4 ploegmaats gebruik van die dienst om zo tijdswinst voor het avondmaal en de massages te boeken. Andere ploegen legden het voorstel naast zich neer en gingen met de kabelbaan naar beneden. Daar konden ze de ploegbussen nemen. FAIR PLAY EN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK Een dag later reageerde de UCI op de helikoptervlucht en ze waren daarover niet te spreken. "Het transport per helikopter veroorzaakt een voordeel dat ingaat tegen de principes van fair play en de gebruikelijke maatregelen voor een gelijke behandeling qua hoteltransfers", klonk het in een statement. "Ook gaat het gebruik van de helikopter in tegen het voornemen om de ecologische voetafdruk te beperken", ging het verder. "Dat is bij organisaties van WorldTour-wedstrijden vastgelegd." De UCI is van plan om actie te ondernemen. Het zal "de nodige maatregelen nemen en sancties opleggen om te verzekeren dat dergelijke praktijken niet meer gebeuren".