Ex-renner van Alpecin-Deceuninck verlengt zijn contract bij UAE: "Een grote opluchting"

Jay Vine heeft zijn contract bij UAE verlengd. Hij tekende er tot eind 2027.

Sinds 2023 rijdt Jay Vine nog maar voor UAE. Daarvoor reed hij voor Alpecin-Deceuninck die hem via een Zwift-wedstrijd hadden opgepikt.

Vine begon aan het seizoen meteen goed. Hij werd Australisch kampioen tijdrijden en won ook de Tour Down Under. Maar nadien kreeg hij last van een hardnekkige knieblessure. Daardoor kwam hij tot aan de Giro niet meer in actie.

Toch kwam er al een contractverlenging voor Vine. Hij tekende tijdens de Giro een contract tot eind 2027. "Dit is een grote opluchting voor mij", vertelde hij op de website van het team.

Ook had Vine heel wat lof voor zijn ploeg: "Zonder twijfel is dit een van de beste ploegen ter wereld. Ze steunen u zowel op als naast de fiets heel veel. Ook hebben ze zo veel ervaring om klassementen te rijden. Ik heb de afgelopen maanden al heel wat opgestoken."