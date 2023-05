Greg Van Avermaet met een ereplaats in de Tour du Finistère, de zege is voor Paul Penhoët

Paul Penhoët heeft de Tour du Finistère gewonnen. Hij sprintte naar de zege en Greg Van Avermaet was goed voor een 4e plaats. Florian Vermeersch werd 9e.

Het ging zoals altijd de hele dag op en af in Bretagne. Na een lange aanloopstrook kwam het peloton in Quimper om daar nog 4 lokale ronden te rijden. Ook daar zaten 2 klimmetjes in.

5 renners vormden de vlucht van de dag, maar hun voorsprong was nooit groot. Het schommelde de hele tijd tussen 2 en 3 minuten. Met het lokale circuit in zicht werd de kopgroep ook ingegrepen.

Op het lokale circuit reden 3 nieuwe renners weg. Onder meer Luca Van Boven was mee, maar met de slotronde in zicht was ook hun liedje uitgezongen.

Zo moest een groepssprint over de zege beslissen. Paul Penhoët won die voor Sandy Dujardin en Axel Zingle. Greg Van Avermaet was goed voor een 4e plaats en Florian Vermeersch plaatste zich nog naar een 9e plaats.