"Mentaal vermoeide" Tom Pidcock doet zijn plannen richting de Tour de France uit de doeken

Tom Pidcock heeft op indrukwekkende wijze de shorttrackrace in Nove Mesto gewonnen, maar snakt naar een rustperiode. Hij klaagt over mentale vermoeidheid.

Als allerlaatste vertrok Tom Pidcock, maar aan het einde won hij wel in Nove Mesto. Hij won onder meer dankzij een verschroeiende slotronde. Al ging het niet helemaal van harte. "Het einde is in zicht", vertelde Pidcock aan Eurosport.

"Ik ben al vanaf half januari aan het trainen", ging Pidcock verder. "Dat is een stuk langer dan normaal. Mentaal voel ik mij vermoeid."

Het einde is voor Pidcock ook effectief in zicht, want na Nove Mesto neemt hij een korte pauze. Hij moet enkel nog de hoofdwedstrijd rijden. "Daarna ga ik richting de Tour weer beginnen opbouwen", aldus Pidcock die in de aanloop ook nog de Ronde van Zwitserland rijdt.