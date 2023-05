Patrick Lefevere kaatst de bal terug naar de UCI: "Is dit dan wel fair play?"

De UCI is niet te spreken over de helikoptervlucht van Remco Evenepoel na de rit naar de Gran Sasso. Het gaat in tegen de regels van de fair play, klinkt het. Patrick Lefevere heeft de bal dan teruggekaatst. "20 miljoen euro meer budget, is dat wel fair play", vertelde hij aan Eurosport.

Aan de finish op de top van de Gran Sasso was er niet genoeg plaats. Daardoor had Giro-organisator RCS aan de teams aangeboden om tegen betaling een helikopter te nemen om zo tijd uit te sparen. Onder meer Remco Evenepoel maakte daar gebruik van, maar een dag later reageerde de UCI verbolgen. Het druist in tegen de regels van de fair play en van de ecologische voetafdruk. Tijdens de 8e rit nam Eurosport contact op met Patrick Lefevere, CEO van Soudal Quick-Step. "Het werd in een meeting na Milaan-San Remo al op tafel gelegd en we hebben toen onmiddellijk toegestemd. Je kan erover discussiëren, maar op die manier hebben we wel een autorit van 2 uur en de gondelbaan uitgespaard", vertelde hij. Lefevere kaatste echter de bal terug: "Iedereen heeft de mogelijkheid gekregen om een helikopter te gebruiken. De koers is ook zo geëvolueerd dat je zelfs kookteams meeneemt, fietsen een maximaal gewicht mogen hebben, enzovoort. Er zijn ploegen met 20 miljoen euro budget meer dan ons. Is dat dan fair play? Die discussie kan je ook voeren."