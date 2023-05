Patrick Lefevere zoekt nog versterking voor de kern rond Remco Evenepoel: "Maar de sponsors willen ook elders competitief blijven"

Soudal Quick-Step is nog op zoek naar extra renners voor de klimtrein rond Remco Evenepoel. Al willen de sponsors dat het team in het voorjaar competitief blijft.

In de Giro zitten momenteel Davide Ballerini, Josef Cerny, Pieter Serry, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder. Zij zijn de ploegmaats voor Remco Evenepoel en moeten hem naar de Giro-zege helpen.

Tel daar nog eens Fausto Masnada en James Knox bij, die allebei ook voor de Giro voorzien waren, en je hebt al een aardige klimkern rond Remco Evenepoel. Al is Soudal Quick-Step op zoek naar nog extra versterking op zoek.

Patrick Lefevere vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij voor 2024 nog op een extra klimprofiel mikt. "En in 2025 komt er mischien nog extra volk bij", aldus Lefevere.

Voor het groterondewerk gaat het Soudal Quick-Step voor de wind, maar voor het voorjaar, waarin het team altijd zo hard uitblonk, zijn de resultaten de laatste 2 jaar een pak minder. "De sponsors stellen daar vragen over", ging Lefevere verder. "De Vlaamse insteek vinden ze nog altijd belangrijk. Al begrijpen ze dat het zonder Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout Van Aert moeilijk concurreren is, maar ze vinden wel dat we ook daar competititief blijven."