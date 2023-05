Laatste rit in Ronde van Hongarije wordt afgelast, maar: "Renners gaan toch op pad"

In en rond Boedapest zouden de renners 15 rondes en 150 kilometer afleggen in de laatste rit. Maar door het slechte weer heeft de organisatie beslist dat de rit geneutraliseerd wordt.

In samenspraak met renners, sportdirecteurs, UCI en de organisatoren heeft de organisatie dat beslist. Maar de renners zullen toch de renners nog acht rondes rijden.

"Uit respect voor de organisatoren gaan de renners wel op pad vandaag. Zij het dan in groep zonder dat er een uitslag opgemaakt wordt", zegt Kris Wouters, sportdirecteur bij Alpecin-Deceuninck bij Alpecin-Deceuninck.

Marc Hirschi is zo dus al eindwinnaar in de Ronde van Hongarije, de Belg Sylvain Moniquet eindigt als eerste Belg op de vijfde plaats.

