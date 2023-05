Remco Evenepoel pakt opnieuw ritwinst en roze in de Giro, maar moet weer een zware fout toegeven

Remco Evenepoel heeft zijn tweede zege gepakt in de Giro met opnieuw winst in de tijdrit. En hij is ook opnieuw de leider in het klassement. Toch was hij achteraf niet tevreden.

Remco Evenepoel heeft net als in de eerste tijdrit in de Giro een dubbelslag geslagen met ritwinst en de roze trui. Toch was zijn voorsprong in de tijdrit op de andere favorieten deze keer miniem.

Thomas was slechts één seconde trager, Hart twee seconden en Roglič 17 seconden. Evenepoel had dan ook op een beter resultaat gehoopt. "Ik ben veel te snel gestart. Dit is niet het beste resultaat."

"Mijn eerste deel was heel goed, en het was volgens het pacingplan dat we hadden opgesteld. Mijn tweede deel was heel slecht. Na het technische gedeelte in Cesena vond ik weer wat betere benen, omdat ik wat kon herstellen."

"Het is niet het beste resultaat. Nog een ritzege is leuk, maar het is zeker niet mijn beste tijdrit. We moeten dus blij zijn met de ritzege en we hebben de roze trui weer. Het was allemaal heel nipt vandaag."

Nood aan rustdag

Evenepoel trekt nu met een voorsprong van 45 seconden op Thomas en 47 op Roglič de rustdag in. "Het is een mooie voorsprong richting de bergritten. INEOS zal zeker plannen hebben om mij aan te vallen. We hebben echter een sterke ploeg en veel vertrouwen.

"Morgen (rustdag, nvdr.) zal ik echt even moeten herstellen, de laatste dagen vielen mij zwaar", besloot Evenepoel nog.