VOORBESCHOUWING GIRO RIT 9: Neemt Remco Evenepoel revanche op Primoz Roglic en co"

Een dag voor de rustdag staat er opnieuw een tijdrit op het menu. Remco Evenepoel is na zijn demonstratie in de openingstijdrit de topfavoriet. Al kreeg hij in de rit ervoor wel een tikje.

PARCOURS

Het parcours tussen Savignano Sul Rubicone en Cesena is biljartvlak. Er zitten heel wat powerstukken tussen, maar in de centra zijn er wel enkele technische passages met enkele bochten die elkaar kort opeenvolgen. De laatste bocht ligt op iets minder dan 2 km van de streep en daarna is het lichtjes bergaf richting de finish.

FAVORIETEN

In de openingsetappe was er in deze Giro al eens eerder een tijdrit en daarin was Remco Evenepoel outstanding. Hij blies iedereen (inclusief specialist Filippo Ganna) weg. Aan de streep pakte hij 22 seconden op Ganna. Daarmee is hij de grote favoriet om ook de 2e tijdrit in deze Giro te winnen.

Zeker omdat Ganna niet meer in de Giro zit. Hij testte tussen de ritten van de Gran Sasso en Fossombrone positief op corona en moest dus naar huis. Zo is Evenepoel al zijn grootste concurrent op de zege kwijt.

© photonews

Anderzijds kreeg Evenepoel in de 8e rit naar Fossombrone een tikje. Hij kon Primoz Roglic op I Cappuccini niet volgen en verloor 14 seconden. Mogelijk kan dat tijdens de tijdrit in het hoofd van Evenepoel spelen, maar het is aan hem om met de pedalen te antwoorden.

Roglic verloor in de openingstijdrit 43 seconden. Hij zal deze keer het tijdsverlies, als hij er al krijgt, willen beperken. Anders is de tijdswinst van de rit ervoor weer tenietgedaan.

Ook is het uitkijken naar Joao Almeida. Hij verloor 29 seconden in de openingstijdrit. Of Stefan Küng die er 43 verloor. Daarnaast zijn er nog Tao Geoghegan Hart (+40"), Jay Vine (+46"), Brandon McNulty (+48") en Geraint Thomas (+55").