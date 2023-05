Giro-organisatie neemt daags na positieve coronatest van Remco Evenepoel nu toch maatregelen

De Giro-organisatie gaat de coronamaatregelen nu toch aanscherpen. Zo worden de regels voor journalisten strenger.

Daags na de positieve coronatest van wereldkampioen Remco Evenepoel zal de organisatie van de Giro nu toch maatregelen nemen om het virus buiten te houden.

"We voeren enkele beperkingen opnieuw in. Dat gaat onder meer over de mondmaskerplicht in de zone waarin men in contact komt met de renners, bij de start en bij de finish", zegt koersdirecteur Mauro Vegni in La Gazetta dello Sport.

"Er wordt geen beperking opgelegd aan het werk dat gedaan kan worden, maar wie met de renners praat, moet een mondkapje dragen. Of we dat sneller hadden moeten doen? Misschien wel, ja."

Vegni legt de verantwoordelijkheid ook bij de teams om renners te testen of uit de koers te halen. "De voorbije dagen hebben we gevallen gehad. Er zijn misschien nog gevallen geweest die niet werden bekendgemaakt. Daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur."