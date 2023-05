Jan Bakelants heeft duidelijk advies voor Remco Evenepoel na positieve coronatest en opgave in de Giro

Jan Bakelants is een van de mensen die pleit voor de deelname van Remco Evenepoel aan de Tour dit jaar. En daar zou wel eens iets moois kunnen uitkomen denkt hij.

Het nieuws over de positieve coronatest van Remco Evenepoel was nog niet koud, of er werd al geopperd over een deelname van Evenepoel aan de Tour. Onder meer Jan Bakelants sluit zich daar bij aan.

"De situatie is nu zo. Beter er het beste van maken en er niet te lang om te treuren. Huil 10 dagen uit en verzet je zinnen. En blik dan vooruit", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Etappezege in de Tour?

En die blik vooruit is dan de Tour vindt Bakelants. "Ik denk dat die Tour een aantrekkelijk perspectief kan bieden op een tweede deel van het jaar en een onverwachtse wending kan geven in een jaar die grotendeels gescript was."

"En het zou zo maar eens kunnen dat het een ongelofelijk succes wordt. En dat er heel veel waardevolle lessen naar huis worden genomen. En misschien een etappezege", denkt Bakelants nog.