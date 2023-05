Michel Wuyts schiet met scherp op de Giro-organisatie: "Dat kan er bij mij niet in"

Corona is plots weer helemaal terug in de wielerpeloton. De maatregelen en voorschriften vielen dit seizoen weer helemaal weg. Michel Wuyts kijkt onder meer naar de Giro-organisatie.

Net als in alle andere koersen dit seizoen gelden er in de Giro geen speciale coronaprotocollen of maatregelen. Toch leeft corona weer volop in het peloton en eiste met Remco Evenepoel nu ook een grote naam als slachtoffer.

Maar Evenepoel is niet de eerste renner die moet opgeven door corona. Al bijna 10 renners moest er de brui aan geven in deze Giro. Michel Wuyts pleit dan ook voor verandering.

Met gondels naar beneden kan niet

"Als dat in een kleinere entiteit zit zoals het peloton, dat pleit ik voor strengere maatregelen. En dan kan alles beter gekanaliseerd worden. En dan kan het er bij mij niet in dat je een aankomst organiseert, zelfs los van covid, op de Campo Imperatore", zei hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Je moet er in gondels naar beneden, tussen het publiek. Dat kan er bij mij niet in. Dat moet eruit, zoiets", stelde Wuyts nog.