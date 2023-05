Zo snel kan het ineens gaan: een dag na verklaring die voor shock zorgde voegt Remco Evenepoel de daad bij het woord

Remco Evenepoel had zondagavond een verklaring de wereld ingestuurd om iedereen in te lichten. Een dag later is zijn exit uit de Giro ook effectief een feit.

In zijn statement verklaarde Remco Evenepoel reeds dat hij de Giro zou verlaten na een positieve coronatest. Dat heeft de man die aan de leiding stond in deze grote ronde inmiddels ook letterlijk gedaan. HLN legde op beeld vast hoe een ploegwagen van Soudal Quick-Step vertrok aan het hotel van de ploeg. MET DE WAGEN NAAR BELGIË Wellicht zat Remco Evenepoel op de achterbank. Het is dus met de wagen dat de verplaatsing van Italië naar België gemaakt zal worden. En in het gezelschap van een mecanicien en een verzorger. Die droegen alvast allebei een mondmasker. Voorts staan enkele journalisten aan het hotel van Soudal Quick-Step gekampeerd, in de hoop om nog de laatste nieuwtjes rond de situatie van de wielrenner op te vangen.